Григорий Лепс объяснил свой уход из жюри «Голоса»

Российский певец Григорий Лепс объяснил свой уход из состава жюри вокального шоу «Голос»

Российский певец Григорий Лепс объяснил свой уход из состава жюри вокального проекта «Голос». Артист рассказал об этом в шоу Татьяны Навки «Команда» на платформе Kion.

«Пробыл там два сезона, больше не смог, просто потому что уже возраст, тяжелый гастрольный график. К тому же до и после меня в шоу были прекрасные профессиональные наставники. Учитель из меня, конечно... Я сам ничего не умею. Не могу научить человека петь», — отметил Лепс.

Музыкант также заявил, что его не увольняли из телепередачи и уйти он решил лишь по собственному желанию. По его словам, в первое время он скептически относился к возможности участвовать в «Голосе», но затем втянулся в роль наставника.

Ранее сообщалось об отмене концерта Григория Лепса, запланированного в Киргизии. Выступление должно было пройти 2 августа в ресторане Blonder Pub города Чолпон-Ата. Причины отмены шоу российского артиста не раскрываются.