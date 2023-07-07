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17:08, 7 июля 2023Культура

Григорий Лепс объяснил свой уход из жюри «Голоса»

Российский певец Григорий Лепс объяснил свой уход из состава жюри вокального шоу «Голос»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский певец Григорий Лепс объяснил свой уход из состава жюри вокального проекта «Голос». Артист рассказал об этом в шоу Татьяны Навки «Команда» на платформе Kion.

«Пробыл там два сезона, больше не смог, просто потому что уже возраст, тяжелый гастрольный график. К тому же до и после меня в шоу были прекрасные профессиональные наставники. Учитель из меня, конечно... Я сам ничего не умею. Не могу научить человека петь», — отметил Лепс.

Музыкант также заявил, что его не увольняли из телепередачи и уйти он решил лишь по собственному желанию. По его словам, в первое время он скептически относился к возможности участвовать в «Голосе», но затем втянулся в роль наставника.

Ранее сообщалось об отмене концерта Григория Лепса, запланированного в Киргизии. Выступление должно было пройти 2 августа в ресторане Blonder Pub города Чолпон-Ата. Причины отмены шоу российского артиста не раскрываются.

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    Сергей Равин
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