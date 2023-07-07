Джареда Лето заметили на отдыхе с 26-летней моделью

51-летнего рок-музыканта Джареда Лето папарацци заметили с моделью Кэрол Мендес на Ибице

Американского рок-музыканта и актера Джареда Лето заметили папарацци на отдыхе с бразильской моделью Кэрол Мендес. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

51-летний исполнитель предстал в летнем образе, состоящем из наполовину расстегнутой ярко-красной рубашки и желтых шорт на фоне моря и лодки. Кроме того, он также надел черные кроссовки и зеленую бейсболку. Свой образ мужчина дополнил солнцезащитными очками и многочисленными украшениями в виде цепей разной длины.

Известно, что музыкант прибыл на Ибицу, Испания, чтобы пообедать с друзьями, среди которых оказалась 26-летняя манекенщица Мендес. На размещенных кадрах видно, что модель примерила бежевый бюстгальтер-бандо от купальника и брюки в тон с разрезами по всей длине и бахромой. При этом женщина стояла босиком на пирсе, держа в руках босоножки без застежек темно-зеленого оттенка.

В июне Джареда Лето заметили на публике с ярким макияжем. 51-летний исполнитель посетил показ мужской коллекции люксового бренда Louis Vuitton во Франции. На размещенных кадрах артист предстал с розовыми и желтыми тенями, а также с обесцвеченными бровями.