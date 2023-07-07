Желавшая стать примером для своих детей женщина похудела на 51 килограмм

Daily Mail: в Австралии женщина избавилась от вредных привычек и похудела на 51 килограмм

30-летняя жительница австралийского штата Южная Австралия Хейли Дункан, желавшая стать примером для сыновей, избавилась от вредных привычек и похудела вдвое. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина рассказала, что в юности всегда была крупнее своих друзей, однако набрала еще больше лишних килограммов во время беременности. Когда Дункан вынашивала первого ребенка, у нее развилась преэклампсия — заболевание, для которого характерно повышение кровяного давления и наличие белка в моче. Во время второй беременности у женщины возник гестационный диабет. Это привело к набору веса.

Пытаясь справиться со стрессом, Дункан часто заказывала еду навынос и много курила, что только усугубляло ее положение. В результате она стала весить 105 килограммов. Из-за лишнего веса женщина была неуверенной в себе, не носила открытую одежду и не выходила из дома без макияжа. После рождения второго ребенка она поняла, что хочет стать примером для своих детей и вернуться к активной жизни, поэтому твердо решила начать питаться правильно и похудеть.

Дункан заменила нездоровые продукты в своей кладовой на полезные, перестала заказывать еду и изучила рецепты блюд домашнего приготовления. Она также отказалась от курения и записалась в спортзал, где начала чередовать кардио- и силовые тренировки.

Женщине удалось сбросить в общей сложности 51 килограмм. Она продолжает вести правильный образ жизни и питаться полезными продуктами. На завтрак Дункан выпивает протеиновый коктейль, ест овсянку и хлопья из цельнозерновой пшеницы. Обедает она роллом с хумусом, греческим йогуртом, ветчиной, шпинатом, сыром и морковью. Женщина перестает есть в семь часов вечера. «Я установила эту границу, потому что беспокоюсь, что могу переесть, как раньше», — признается она.

Дункан также подтолкнула своих родителей, братьев и сестер к занятиям спортом и правильному питанию. Помимо этого, теперь ее сыновья тоже придерживаются здорового образа жизни и предпочитают полезные продукты вредным перекусам. «Я их ни в чем не ограничиваю — они все еще обычные дети, которым нравятся куриные наггетсы, хот-доги и шоколад. Но я не покупаю домой сладкие напитки и соки, потому что считаю их вредными для здоровья», — говорит женщина.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании сбросила 38 килограммов и поделилась секретами эффективного похудения. В прошлом женщине удавалось быстро вернуться в форму после родов, и лишь после рождения четвертого ребенка с этим возникли проблемы.