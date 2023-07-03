Мать четверых детей сбросила 38 килограммов и поделилась секретами похудения

Fox News: в Великобритании женщина сбросила 38 килограммов и поделилась своим секретом

Жительница британского города Донкастер, графство Саут-Йоркшир, сбросила 38 килограммов и поделилась секретами эффективного похудения. Об этом сообщает Fox News.

42-летняя мать четверых детей Лора Джонсон пыталась сбросить вес в течение 10 лет. По ее словам, в прошлом ей удавалось быстро вернуться в форму после родов, и лишь после рождения четвертого ребенка с этим возникли проблемы. Женщина пробовала различные диеты, соки для похудения, подсчитывала калории и обращалась в организации по снижению веса, однако ей ничего не помогало. Джонсон не могла отказать себе в сладостях, а также регулярно питалась полуфабрикатами, не успевая готовить себе домашнюю еду. В результате она располнела до 101 килограмма. «Дошло до того, что я не хотела выходить из дома. Чувствовала себя огромной и понимала, что это не я», — рассказывает женщина.

По словам Джонсон, она твердо решила изменить свою жизнь и заняться здоровьем после того, как отказалась прийти на встречу с подругами из-за стеснения. «Я поняла, что избыточный вес влияет на мою жизнь. Обычно-то я была душой компании, — говорит она. — Стало ясно, что нужно что-то менять».

По совету подруги женщина решилась на операцию по уменьшению объемов желудка. Вскоре после этого Джонсон начала терять вес. Желая быстрее привести себя в форму, она купила утяжеленный обруч и стала крутить его по 15 минут в день.

За год Джонсон удалось сбросить 38 килограммов. Сейчас она не переедает и придерживается правильного питания. Помимо этого, она продолжает заниматься с обручем, много гуляет и выходит на пробежки. «Моя жизнь стала намного веселее. Я пробую с детьми то, чего раньше не делала. Я вернула свою прежнюю жизнь и теперь снова танцую на столах, как раньше», — добавляет она.

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