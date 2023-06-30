Студентка похудела на 27 килограммов из-за насмешек приятелей

TOI: жительница Индии сбросила 27 килограммов за восемь месяцев из-за насмешек приятелей

Жительница Индии похудела на 27 килограммов лишнего веса за восемь месяцев и рассказала о своем методе. Ее историю публикует The Times of India (TOI).

23-летняя студентка Шиванги Гупта из города Худагандж, штат Уттар-Прадеш призналась, что ее полнота всегда была объектом насмешек приятелей. Из-за этого она боялась вести полноценную жизнь и все сильнее замыкалась в себе. Со временем вес индианки достиг 86 килограммов, а она возненавидела свою внешность. В этот момент девушка поняла, что нужно срочно сбросить лишний вес и изменить образ жизни.

Гупта скачала специальное приложение для худеющих, а также записалась к личному тренеру. Согласно новому плану питания, она могла завтракать молоком, рисом поха или рисовой кашей и лепешками из нута. На обед ела дал (блюдо из размоченных сушеных бобов), рис, лепешки роти из цельнозерновой муки, творог, салат и сою. Ужинала индианка мягким сыром панир, далом, зелеными овощами, роти, салатом и рисом.

Так как в Худагандже нет спортзала, она начала проходить по 10 тысяч шагов в день, а также каждый день недели делать упражнения на определенную группу мышц с одним выходным в воскресенье. Главными изменениями в образе жизни, которые помогли ей похудеть, Гупта назвала переход на сбалансированное питание, отказ от фастфуда, сладостей и готовых блюд из магазина и регулярные тренировки.

В итоге ей удалось за восемь месяцев похудеть в 86 до 59 килограммов. Индианка также отметила, что в похудении главное не сама потеря веса, а снижение количества жира в организме. Только избавившись от него, можно привести тело в форму.

Ранее сообщалось, что житель Индии сбросил 36 килограммов после странного приступа. Он попал в больницу с симптомами инфаркта.

