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13:48, 23 июня 2023Из жизни

Мужчина похудел на 36 килограммов за полгода после странного приступа

TOI: житель Индии похудел на 36 килограммов за шесть месяцев после странного приступа

Фото: Victor Freitas / Unsplash

Житель Индии сбросил 36 килограммов за полгода после того как попал в больницу из-за лишнего веса. Его историю публикует The Times of India (TOI).

39-летний Рахул Сингхал из города Гургаон, штат Харьяна, признался, что всегда был очень полным, но серьезно заняться здоровьем решил только тогда, когда случился странный приступ. «В декабре 2022-го я пережил просто жуткий эпизод, когда оказался в больнице с симптомами инфаркта. Но после обследования выяснилось, что все дело было в обезвоживании и проблемах с желудочно-кишечным трактом. К этому момент я весил немыслимые 152 килограмма», — вспоминает мужчина.

Решив похудеть шесть месяцев назад, Сингхал полностью отказался от сливочного масла и сахара, максимально снизил потребление соли и хлеба, а вместо обычного молока стал пить только обезжиренное. Кроме того, он не ел после семи часов вечера и стал выпивать по шесть-семь литров воды в сутки.

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Индиец начал ответственно относиться и к распорядку дня: вставать на рассвете и по два с половиной часа заниматься спортом. Он проходил по 10-12 километров каждый день, что помогло быстрее похудеть и наладить работу сердца. «Кроме того, я посвящал растяжке по полчаса в день, чтобы стать более гибким и укрепить тело в целом», — говорит он.

Чтобы не терять мотивации Сингхал старался ставить перед собой небольшие цели и отмечать каждый успех на пути оздоровления. Мужчина с самого начала решил, что его главной целью будет не просто похудение, а полное изменение образа жизни. Он признался, что ранее испробовал множество диет, но после их окончания всегда полнел еще больше, так что обычный сброс веса его не устраивал.

«На этом пути я выучил ценный урок: похудение необходимо, но истинная суть заключается в том, чтобы всегда быть в хорошей форме. Похудение — только побочный эффект, награда за это», — констатировал Сингхал.

В итоге к концу июня ему удалось сбросить 36 килограммов и избавиться от проблем со здоровьем. Кроме того, похудение научило его самодисциплине и настойчивости, которые раньше были ему несвойственны. Он добавил, что решил поделиться своей историей не ради хвастовства, а чтобы вдохновить людей, которые испытывают те же проблемы, что были у него.

Ранее сообщалось, что 50-летняя жительница Великобритании похудела вдвое благодаря тому, что изменила свой рацион и нашла новое хобби. Женщина рассказала, что весила более 140 килограммов и испытывала серьезные проблемы со здоровьем.

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    Никита Савин
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