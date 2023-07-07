Мужчина получил согласие на брак от девушки и сорвал джекпот на следующий день

UPI: американец сорвал джекпот в лотерею на следующий день после помолвки

Житель американского города Бернард, штат Айова, сорвал джекпот в лотерею на следующий день после того, как возлюбленная приняла его предложение руки и сердца. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

31-летний Ник Миллер был очень рад, что его девушка Лорен Тиммерман согласилась на брак с ним. На следующее утро после помолвки он остановился в магазине, чтобы купить кофе и завтрак по пути на работу с братом, с которым они занимаются скотоводством.

В магазине мужчина обратил внимание на то, что джекпот в лотерею возрос почти до 400 тысяч долларов (35,7 миллиона рублей), и решил купить билет. «Я вернулся в машину и первым делом проверил билет. Увидев три совпавших номера, я не мог поверить своим глазам и перепроверил результат розыгрыша через мобильное приложение. И действительно, я выиграл!» — рассказал американец.

Миллер выиграл 390 тысяч долларов (36,8 миллиона рублей). По его словам, эти деньги очень помогут ему на следующем этапе жизни. «Эти деньги пойдут на свадьбу и ремонт дома. Они, определенно, очень пригодятся для обеих этих целей», — добавил Миллер.

Ранее сообщалось, что муж и жена из австралийского города Гимпи сорвали джекпот в лотерею. Они считают, что их везение объясняется медитациями и визуализациями выигрыша.

