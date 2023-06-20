Пара выиграла 274 миллиона рублей в лотерею и объяснила везение медитациями

Daily Mail: муж и жена из Австралии разбогатели благодаря медитации

Муж и жена из австралийского города Гимпи, штат Квинсленд, сорвали джекпот в лотерею. Они считают, что их везение объясняется медитациями и визуализациями выигрыша, сообщает Daily Mail.

Супруги утверждают, что мечтали о выигрыше и проводили медитации, чтобы получить желаемое. В итоге пара выиграла 4,8 миллиона австралийских долларов (274 миллиона рублей). Они будут получать по 20 тысяч австралийских долларов (1,1 миллиона рублей) ежемесячно в течение следующих 20 лет.

Муж и жена заявили, что узнав о выигрыше, сильно опешили. Мужчина по телефону сказал организаторам лотереи, что он и его супруга очень благодарны и счастливы иметь регулярный доход, особенно в свете их текущих финансовых трудностей. «Это невероятно замечательно. Мы в шоке… Моя жена побледнела, и теперь она плачет», — сообщил австралиец.

Часть денег они планируют потратить на путешествие в джунгли на Бали, а затем — в Италию. Кроме того, они собираются завершить ремонт дома и оказать материальную помощь родным и друзьям.

Ранее сообщалось, что житель Таиланда сорвал куш в лотерею и заявил, что выиграл благодаря помощи богов. В своих молитвах он попросил богов дать ему благополучие и удачу.

