Минобороны: российские военные уничтожили американский бронетранспортер M113 ВСУ

Российские военные уничтожили американский бронетранспортер M113 Вооруженных сил Украины с личным поставом. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Он уточнил, что западная техника была уничтожена огнем самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С». Кроме того, районе населенного пункта Кондрашовка дроном-камикадзе «Ланцет» была уничтожена станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

Ранее попавший в плен военнослужащий спецподразделения ВСУ «Кракен» Андрей Приходько заявил, что украинские бойцы боятся ездить на западной технике, в том числе на немецких танках Leopard, поскольку считают, что российские военные ведут охоту на нее. По его словам, при появлении на поле боя таких бронемашин по направлению их движения начинают лететь всевозможные снаряды.