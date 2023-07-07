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02:15, 7 июля 2023Экономика

Названы три главных мифа о цифровом рубле

Центробанк: в России не будет цифрового концлагеря при введении цифрового рубля

При введении цифрового рубля в России не появится «цифровой концлагерь», а наличные деньги останутся в обороте. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на заместителя начальника Управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрия Ибрагимова.

Собеседник издания прокомментировали самые распространенные мифы, касающиеся нового вида валюты. Первый из них заключается в том, что имеющиеся у людей деньги полностью заменят на цифровые, а наличные вообще выведут из оборота. По словам Ибрагимова, никакого цифрового концлагеря не планируется. Он добавил, что цифровой рубль станет дополнением к уже существующим формам российских денег и по платежной способности они будут равноценны.

По словам эксперта, еще одним распространенным мифом является то, что зарплаты бюджетников, пенсии и пособия будут выплачивать только в цифровых рублях. На самом деле выбор формы, в которой человеку удобно будет получать свои деньги, сохранится.

Третий миф гласит, что государство будет следить за всеми операциями тех, кто использует цифровые рубли. Однако, по словам Ибрагимова, объем информации, собираемой о гражданах при их платежах или переводах в цифровых рублях, не будет превышать того, что действует сейчас.

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    Екатерина Подвигина
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