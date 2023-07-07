Зеленский обвинил Россию в трудностях со вступлением Украины в НАТО

Зеленский заявил, что Украину могут не пригласить в НАТО из-за страха стран перед Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в Праге на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом рассказал, почему страна может не получить приглашение в НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Зеленский обвинил Россию в трудностях со вступлением Украины в НАТО и подчеркнул, что страну могут не пригласить в альянс из-за страха стран перед Москвой.

«Кто-то оглядывается на Москву, кто-то боится Россию. Мы говорим о четком сигнале, о каких-то конкретных целях», — отметил он.

Украинский лидер добавил, что во время переговоров с Павелом они рассмотрели вопросы усиления обороны Украины, партнерство двух государств на всех уровнях, включая поддержку Чехией «формулы мира».

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что на предстоящем саммите в Вильнюсе Украина получит обязательства от НАТО, которые ее не разочаруют. Он также поддержал стремление Киева присоединиться к альянсу.