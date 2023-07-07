ВСУ впервые обстреляли территорию России из «Богданы» снарядами Excalibur

Shot: ВСУ впервые обстреляли территорию России из гаубицы «Богдана» снарядами Excalibur

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые обстреляли территорию России из новой гаубицы «Богдана» американскими реактивными снарядами Excalibur увеличенной дальности. Об этом сообщил источник Telegram-каналу Shot.

По информации издания, атаке подвергся поселок в Белгородском районе, который расположен в 30 километрах от границы.

В результате в белгородском поселке оказались повреждены девять частных домов, один многоквартирный и две машины. Сведений о пострадавших не поступало.

По предварительным данным, обстрел велся со стороны города Волчанска Чугуевского района Харьковской области. Как пишет Shot, М982 Excalibur — 155-миллиметровый высокоточный управляемый активно-реактивный снаряд увеличенной дальности производства США. Он запускается из ствольной артиллерии.

5 июля сообщалось, что украинский беспилотник сбросил взрывчатку на село Графовка в Шебекинском городском округе Белгородской области.

Тогда боеприпас с дрона рухнул в поле, из-за чего там образовалась воронка.