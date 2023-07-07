В Ленобласти бывшего начальника отдела ГИБДД оштрафовали на 2,2 миллиона рублей за взятку

В Ленинградской области бывшего начальника отдела ГИБДД УМВД России по Всеволожскому району оштрафовали за получение взятки в 900 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Сумма штрафа составила 2,2 миллиона рублей. Кроме того, мужчине в течение трех лет запретили работать в правоохранительных органах. В ходе расследования он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

По данным следствия, в период с 1 апреля по 30 июня 2019 года фигурант ежемесячно получал от подчиненного деньги за покровительство по службе. Этот сотрудник за деньги помогал гражданам и предпринимателям избегать ответственности за административные правонарушения.

Ранее сообщалось, что в Москве экс-полицейского осудили на 11 лет за получение взяток в виде дисков для машины.