Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:03, 7 июля 2023Силовые структуры

Бывшего начальника отдела ГИБДД оштрафовали на 2,2 миллиона рублей за взятку

В Ленобласти бывшего начальника отдела ГИБДД оштрафовали на 2,2 миллиона рублей за взятку

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ленинградской области бывшего начальника отдела ГИБДД УМВД России по Всеволожскому району оштрафовали за получение взятки в 900 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Сумма штрафа составила 2,2 миллиона рублей. Кроме того, мужчине в течение трех лет запретили работать в правоохранительных органах. В ходе расследования он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

По данным следствия, в период с 1 апреля по 30 июня 2019 года фигурант ежемесячно получал от подчиненного деньги за покровительство по службе. Этот сотрудник за деньги помогал гражданам и предпринимателям избегать ответственности за административные правонарушения.

Ранее сообщалось, что в Москве экс-полицейского осудили на 11 лет за получение взяток в виде дисков для машины.

Что думаешь? Оцени!
    Елизавета Новикова
    Обсудить
    Последние новости

    В ФРГ сообщили о тайной прослушке немецкой разведки за Пригожиным и Лукашенко

    Франция отреагировала на возможную передачу кассетных боеприпасов США Киеву

    Самый популярный фестиваль России расширил список артистов

    Стало известно об отказе российского игрока от перехода в турецкий клуб

    Охранники отеля в Турции ударили по голове россиянина и пробили ему череп

    Бывшего начальника отдела ГИБДД оштрафовали на 2,2 миллиона рублей за взятку

    В России испугались радиоактивной рыбы из Японии

    Украинский офицер избил солдата за поход в туалет

    Экс-разведчик США рассказал об успехах России в борьбе с HIMARS на Украине

    У дома Тейлор Свифт арестовали преследовательницу певицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости