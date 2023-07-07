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15:16, 7 июля 2023Ценности

Россиянкам раскрыли способы освежить прическу без помощи парикмахера

Стилистка Алла Бондарцова: освежить прическу россиянкам помогут аксессуары для волос

Фото: Motoki Tonn / Unsplash

Стилистка по волосам Алла Бондарцова раскрыла россиянкам способы освежить прическу без помощи парикмахера. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

В первую очередь специалистка обратила внимание на аксессуары для волос и использование продуктов для стайлинга. «Разные средства могут придать волосам объем, текстуру, блеск или фиксацию там, где нужно», — рассказала она и посоветовала присмотреться к различным гелям, муссам, лакам и воскам.

Кроме того, скорректировать свой образ можно с помощью челки или небольшого окрашивания. Например, если отсутствует желание полностью поменять цвет волос, то возможно добавить контрастные пряди.

В заключение Бондарцова порекомендовала провести эксперименты с изменением пробора. «Если вы обычно носите волосы на прямой пробор, попробуйте сдвинуть пробор вбок или сделать прическу с объемными завитками», — пояснила эксперт.

В июне стилист и мастер парикмахерской «Культура» Станислав Герасимов назвал россиянкам с непослушными волосами самые модные стрижки. В первую очередь специалист посоветовал обратить внимание на стрижку шэг, представляющую собой нарочитую небрежность, и маллет. Во втором случае данная прическа может разнообразить образ, сделав его более динамичным и расслабленным.

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    Мария Винар
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