Россиянкам раскрыли способы освежить прическу без помощи парикмахера

Стилистка Алла Бондарцова: освежить прическу россиянкам помогут аксессуары для волос

Стилистка по волосам Алла Бондарцова раскрыла россиянкам способы освежить прическу без помощи парикмахера. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

В первую очередь специалистка обратила внимание на аксессуары для волос и использование продуктов для стайлинга. «Разные средства могут придать волосам объем, текстуру, блеск или фиксацию там, где нужно», — рассказала она и посоветовала присмотреться к различным гелям, муссам, лакам и воскам.

Кроме того, скорректировать свой образ можно с помощью челки или небольшого окрашивания. Например, если отсутствует желание полностью поменять цвет волос, то возможно добавить контрастные пряди.

В заключение Бондарцова порекомендовала провести эксперименты с изменением пробора. «Если вы обычно носите волосы на прямой пробор, попробуйте сдвинуть пробор вбок или сделать прическу с объемными завитками», — пояснила эксперт.

В июне стилист и мастер парикмахерской «Культура» Станислав Герасимов назвал россиянкам с непослушными волосами самые модные стрижки. В первую очередь специалист посоветовал обратить внимание на стрижку шэг, представляющую собой нарочитую небрежность, и маллет. Во втором случае данная прическа может разнообразить образ, сделав его более динамичным и расслабленным.