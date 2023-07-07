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22:04, 7 июля 2023Мир

Эрдоган и Зеленский начали переговоры в Турции

Эрдоган и Зеленский начали переговоры в особняке Вахдеттин в Стамбуле

Фото: Presidential Press Office / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским в особняке Вахдеттин в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

«Переговоры один на один начались»,— сообщила канцелярия. Лидеры стран планируют обсудить ситуацию на Украине, а также продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля.

О планах Эрдогана поговорить с Зеленским ранее писало турецкое издание Sabah. Газета отмечала, что украинский лидер планирует посетить Турцию перед саммитом НАТО, который пройдет в Вильнюсе 10-11 июля.

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    Марина Совина
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