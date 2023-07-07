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14:24, 7 июля 2023Силовые структуры

ФСБ задержала руководителя управления транспорта Пермского края за взятку

ФСБ задержала начальника управления транспорта Пермского края за взятку в 15 млн рублей

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали руководителя управления автодорог и транспорта Пермского края за получение взятки в 15 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в июле и августе прошлого года, а также в июне этого года года житель Перми по поручению главы управления получил от директора фирмы взятку для того, чтобы позже передать эти деньги чиновнику. В момент получения второй части взятки посредник и сам начальник управления были задержаны оперативными сотрудниками ФСБ.

По решению суда фигуранта поместили в СИЗО. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В отношении посредника также возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Карелии врача-диетолога осудят за получение взяток на 1,2 миллиона рублей за семь лет.

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    Елизавета Новикова
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