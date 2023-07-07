Уплывший из-за наводнения российский дом попал на видео

Жители Иркутской области сняли на видео плывущий из-за наводнения дом

В Иркутской области из-за наводнения поплыл дом. Произошедшее попало на видео, кадры очевидцев с места публикует РИА Новости.

На записи видно, что здание уносит по течению, оно наполовину погружено в воду.

По данным МЧС на 7 июля, подтопленными остаются 403 участка в двух садоводствах и одиннадцати населенных пунктах, из опасных зон были эвакуированы более ста человек.

К утру пятницы уровень воды в реках начал снижаться. Наиболее сложная обстановка в Ангарске и Байкальске, где введен режим ЧС. Еще в нескольких районах действует режим повышенной готовности.

Ранее стало известно, что в городе Тулуне Иркутской области затопило дом, который построили для пострадавших от наводнения в 2019 году.