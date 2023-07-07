Дом для пострадавших от наводнения затопило в российском городе

Квартиры в доме для пострадавших от наводнения затопило в Тулуне

В городе Тулуне Иркутской области затопило дом, который построили для пострадавших от наводнения в 2019 году. Инцидент произошел по вине строителей, которые забыли надеть на трубу резиновую прокладку. Об этом сообщает Telegram-канал «Люди Байкала».

Речь идет о восьмиэтажном жилом здании 2022 года постройки. После прошедших в российском городе дождей вода попала в подъезд и три квартиры. Избавляться от жидкости жильцам пришлось самостоятельно. В управляющей компании «РЭП-Сервис» заявили, что при строительстве дома была допущена ошибка — рабочие не закрепили стык ливневой трубы, из-за чего ее прорвало.

Представители строительной компании ООО «Домострой», занимавшейся возведением здания, приехали на место происшествия и установили крепления на трубу. Последствия инцидента будут устранены за счет строителей. Затопленный дом — один из четырех, которые были построены по федеральной программе для пострадавших от наводнения жителей Тулуна. На реализацию проекта было выделено более 1,3 миллиарда рублей.

В апреле кладбище в Новочеркасске Ростовской области затопило из-за прорыва трубы. Причиной поломки могли стать неправильно обустроенные могилы.