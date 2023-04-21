Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
21:01, 21 апреля 2023Среда обитания

Кладбище в российском городе затопило из-за прорыва трубы

Кладбище в Новочеркасске Ростовской области затопило из-за прорыва трубы

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Кладбище в Новочеркасске Ростовской области затопило из-за прорыва подземной трубы. Инцидент произошел в микрорайоне Донской, передает Telegram-канал Don Mash.

Причиной поломки могли стать неправильно обустроенные могилы. В прошлом территория российского кладбища принадлежала местной организации по оказанию ритуальных услуг. Хоронить на нем не разрешалось, однако предприниматели нарушили запрет. При этом некоторые могилы ставили на место уже имеющихся.

Позже участок перешел во владение города. В официальных документах о нарушениях не говорилось, на практике ситуацию тоже никто не исправил. Днем 21 апреля трубы под кладбищем прорвались, из-за чего пострадали могилы и плитка. МКУ «Спецслужба» направило на место специалистов.

В январе несколько улиц в Екатеринбурге оказались затоплены из-за прорвавшейся трубы. Поломка произошла через полтора года после ремонта на участке. Вода затопила автомобильные дороги. Пешеходам пришлось перепрыгивать через лужи, а водителям — передвигаться с запотевшими из-за испарения жидкости стеклами.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Пригожин рассказал о службе сына Пескова в ЧВК «Вагнер»
Мужчина отправился в отпуск и разбогател
В российском регионе перевернулся автобус с пассажирами
ЦСКА вырвался вперед в финальной серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»
Песков предупредил об опасности санкций против России для мировой экономики
Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Отец Киркорова пообещал поддержать сына в скандале с проверкой на гей-пропаганду
В Польше заявили о шаге к единому государству с Украиной
Пекин предупредил о последствиях вмешательства в отношения Китая с Россией
Генсек НАТО сделал прогноз о контрнаступлении Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.