Кладбище в российском городе затопило из-за прорыва трубы

Кладбище в Новочеркасске Ростовской области затопило из-за прорыва трубы

Кладбище в Новочеркасске Ростовской области затопило из-за прорыва подземной трубы. Инцидент произошел в микрорайоне Донской, передает Telegram-канал Don Mash.

Причиной поломки могли стать неправильно обустроенные могилы. В прошлом территория российского кладбища принадлежала местной организации по оказанию ритуальных услуг. Хоронить на нем не разрешалось, однако предприниматели нарушили запрет. При этом некоторые могилы ставили на место уже имеющихся.

Позже участок перешел во владение города. В официальных документах о нарушениях не говорилось, на практике ситуацию тоже никто не исправил. Днем 21 апреля трубы под кладбищем прорвались, из-за чего пострадали могилы и плитка. МКУ «Спецслужба» направило на место специалистов.

В январе несколько улиц в Екатеринбурге оказались затоплены из-за прорвавшейся трубы. Поломка произошла через полтора года после ремонта на участке. Вода затопила автомобильные дороги. Пешеходам пришлось перепрыгивать через лужи, а водителям — передвигаться с запотевшими из-за испарения жидкости стеклами.