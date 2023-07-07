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07:42, 7 июля 2023Путешествия

Глава АТА заявила о возможности найти свободное место на пляжах Анапы

Глава АТА Осипова: всегда можно найти для себя свободное место на пляже Анапы

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова высказалась о ситуации с переполненными пляжами в Анапе. По ее словам, на самом деле все не так страшно, как преподносят отдыхающие. Эксперта цитирует «Российская газета».

Анализируя фотографии с анапского побережья, которые бурно обсуждаются в сети, эксперт пришла к выводу, что на них изображен городской пляж, а загорающие стоя люди — местные жители, которые пришли позагорать и искупаться буквально на 30 минут. «Представьте, вот когда ты живешь в Анапе, то просто забегаешь на пляж, и тебе не надо ни садиться, ни лежать. Так оно всегда и бывает. Бросил свои вещи, покупался, стой, загорай. За лежак тоже не все платить хотят», — высказалась Осипова.

В том, что пляжи в Анапе переполнены, глава АТА не видит ничего удивительного, так как, по ее словам, этот курорт всегда был очень популярен. Но при этом она отмечает, что многие городские пляжи, пляжи отелей и отдаленные морские берега сейчас совершенно свободны. «Поэтому ажиотаж вокруг в нужное время в нужном месте сделанных фотографий поднимать не стоит. Всегда можно найти для себя свободное, а то и пустынное место, было бы желание», — заявила она. Также Осипова отметила, что не слышала ни одной жалобы и на другие российские курорты.

Ранее в июле переполненные пляжи Анапы в летний сезон сняли на видео и фото и описали фразой «закончились даже стоячие места». Так, на кадрах, распространенных в сети, видно, что на пляжи популярного курорта России пришли толпы отдыхающих. Все лежачие места заняты, поэтому туристам приходится загорать под раскаленным солнцем, стоя в воде.

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    Екатерина Подвигина
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