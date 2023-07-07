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17:52, 7 июля 2023Мир

В ФРГ сообщили о тайной прослушке немецкой разведки за Пригожиным и Лукашенко

NDR: внешняя разведка Германии прослушивала разговор Пригожина и Лукашенко во время мятежа

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) вела тайную прослушку переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина во время недавнего мятеж. Об этом сообщает немецкая радиовещательная компания Norddeutscher Rundfunk (NDR).

Как указали в эфире ведущие, согласно проведенному NDR журналистскому расследованию, «БНД, должно быть, была информирована о попытке государственного переворота в России лучше, чем было известно заранее».

Отмечается, что немецкая внешняя разведка «следила за переговорами между главой "Вагнера" Пригожиным и Лукашенко» и напрямую получила информацию о посреднической роли белорусского лидера в переговорах.

Пригожин начал мятеж вечером 23 июня. Он объяснил это конфликтом с Минобороны РФ и проблемами на фронте. Вооруженные люди под его руководством направились в сторону Москвы. Восстание продолжалось около суток, и вечером 24 июня после переговоров с Лукашенко глава ЧВК «Вагнер» дал приказ развернуть колонны для убытия в пункты постоянного размещения.

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    Глеб Бажуткин
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