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16:39, 7 июля 2023Бывший СССР

Стало известно об уменьшении потока пожертвований солдатам ВСУ

NYT: поток пожертвований в ВСУ замедляется из-за усталости общественности от конфликта

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Поток пожертвований солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) замедляется из-за усталости общественности от конфликта. Об уменьшении средств пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских военных.

Командир взвода 68-й бригады ВСУ Павел Вышебаба рассказал, что долгое время собирал пожертвования на закупку продовольствия для подразделения. По его словам, сбор средств в интернете в начале 2023 года перестал быть эффективным. «Возможно, общественность устала и у нас давно не было побед», — отметил он.

Издание утверждает, что многие подразделения ВСУ в значительной степени рассчитывали на пожертвования и благотворительные фонды для снабжения. На полученные средства украинские военные приобретали аптечки, бронежилеты, транспортные средства, а также беспилотные летательные аппараты.

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Кроме того, с угасанием интереса к финансированию ВСУ столкнулись и крупные благотворительные организации. Руководитель одного из таких фондов Олег Карпенко заявил, что на это повлияла тяжелая экономическая обстановка в государстве.

Ранее стало известно, что ВСУ становится сложнее проводить контрнаступление. Украинским военным не хватает средств противовоздушной обороны для отражения атак российских солдат. Кроме того, бойцы ВСУ нуждаются в очках ночного видения и бронетехнике.

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    Кристина Есикова
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