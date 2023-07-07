Bild: ВСУ становится сложнее проводить контрнаступление в зоне СВО

Вооруженным силам Украины (ВСУ) становится сложнее проводить контрнаступление в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в опубликованной в Bild статье заявили журналисты Пол Ронцхаймер, Вадим Моисенко и Гиоргос Мутафис.

Описывая текущую обстановку, авторы статьи указали, что две недели назад российские войска мощно контратаковали противника. В материале подчеркнули, что значительной проблемой для украинцев является превосходство российских военных в воздухе. По словам журналистов, бойцам ВСУ не хватает средств противовоздушной обороны для отражения атак российских солдат.

Комментируя сложившуюся на линии фронта ситуацию, украинский командующий по имени Андрей упомянул, что российские войска фиксируют все передвижения его армии. «Враг видит все наши передвижения. Обычно мы можем двигаться только ночью», — добавил он, отметив, что бойцам ВСУ не хватает очков ночного видения и бронетехники.

Ранее военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, на каких направлениях происходит наращивание ресурсов Вооруженных сил Украины (ВСУ).