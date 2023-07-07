Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:32, 7 июля 2023Бывший СССР

На Украине заявили о трудностях контрнаступления

Bild: ВСУ становится сложнее проводить контрнаступление в зоне СВО

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) становится сложнее проводить контрнаступление в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в опубликованной в Bild статье заявили журналисты Пол Ронцхаймер, Вадим Моисенко и Гиоргос Мутафис.

Описывая текущую обстановку, авторы статьи указали, что две недели назад российские войска мощно контратаковали противника. В материале подчеркнули, что значительной проблемой для украинцев является превосходство российских военных в воздухе. По словам журналистов, бойцам ВСУ не хватает средств противовоздушной обороны для отражения атак российских солдат.

Комментируя сложившуюся на линии фронта ситуацию, украинский командующий по имени Андрей упомянул, что российские войска фиксируют все передвижения его армии. «Враг видит все наши передвижения. Обычно мы можем двигаться только ночью», — добавил он, отметив, что бойцам ВСУ не хватает очков ночного видения и бронетехники.

Ранее военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, на каких направлениях происходит наращивание ресурсов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ задержала взорвавшего железнодорожное полотно в Крыму россиянина

    Apple поднимет цены на флагманские смартфоны

    ВСУ из миномета и гранатомета обстреляли Шебекинский округ

    Игрок молодежной сборной России рассказал об отношении к нему в латвийском клубе

    Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область

    Массовая потасовка с участием более 20 мужчин в Подмосковье попала на видео

    Стало известно о состоянии заразившихся менингитом в Екатеринбурге

    Мужчина прилюдно ублажал себя в воде на пляже в центре Сочи и попал на видео

    Синоптик рассказал о рекордно теплой ночи в Москве

    «Ливерпуль» захотел купить Мбаппе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости