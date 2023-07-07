Названы направления для наращивания сил ВСУ

Подполковник ЛНР Марочко: ВСУ укрепляют тыл на купянском и краснолиманском направлениях

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, на каких направлениях происходит наращивание ресурсов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его цитирует РИА Новости.

По словам военного, ВСУ укрепляют тыл на купянском и краснолиманском направлениях.

«В ряде тыловых населенных пунктов на купянском и краснолиманском направлении отмечается рост численности вооруженных формирований Украины. Сосредоточение живой силы, вооружения и военной техники тщательно маскируется», — отметил он.

Марочко добавил, что Киев распределяет свои силы таким образом, чтобы при нанесении Россией огневого поражения потери в личном составе и технике противника стали бы минимальными.

6 июля Марочко заявлял об усилении ВСУ обстрелов прифронтовых населенных пунктов на луганском направлении. Под удары реактивной и гаубичной артиллерии украинских сил попадают города Кременная, Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Сватово и их окрестности.