Российский адвокат назвала нападение с зеленкой местью наркодилеров

РБК: адвокат Пономарева назвала местью наркодилеров нападение на нее с зеленкой в Москве

Адвокат Адвокатской палаты Московской области (АПМО) Елена Пономарева назвала местью наркодилеров нападение на нее с зеленкой на Рублевском шоссе. Подробности инцидента она привела в разговоре с РБК.

Женщина разъяснила, что ранее получала угрозы от этих лиц за свидетельские показания. «В 2021 году в Лыткаринском городском суде слушалось дело под председательством федерального судьи Котова, который впоследствии был обвинен в получении взятки. По этому делу меня допрашивали в качестве свидетеля. Эти люди, которые мне угрожали, связаны с наркодилерством на территории Московской области, они были осуждены и приговорены к серьезному сроку», — сказала Пономарева.

Юрист отметила, что ее терроризируют несколько лет — до этого неизвестные облили масляной краской ее автомобиль.

«Мы сидели на автобусной остановке с подругой, подошел молодой человек славянской внешности, я хорошо его запомнила. Он подошел со словами "здравствуйте, девушка", после чего из пластикового стакана плеснул мне в лицо зеленку», — поделилась деталями происшествия адвокат.

Пономарева подчеркнула, что почти сразу же обратилась в полицию.

До этого сообщалось, что после инцидента у правозащитницы диагностировали ожог глаз второй степени.

О нападении на подмосковного адвоката стало известно в пятницу, 7 июля. Совет АПМО решил обратиться к руководству следственных органов с требованием тщательного расследования преступлений, совершенных в отношении Пономаревой.