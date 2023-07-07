Прокуратура начала проверку компании Mars в России на предмет финансирования ВСУ

В Подмосковье прокуратура начала проверку компании Mars на предмет финансирования ВСУ

В Подмосковье прокуратура начала проверку американской компании Mars, которая производит шоколадные батончики, конфеты, жевательные резинки и корма для животных, на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС .

По данным агентства, компанию также проверят на достоверность полученных налогов и их соответствие уплаченным в России отчислениям.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку компании. По его мнению, Mars зарабатывает в России миллиарды и, возможно, спонсирует ВСУ, прикрываясь гуманитарными целями.

18 января Mars захотела продать завод соусов в подмосковных Луховицах, так как комплекс не смог обеспечить желаемых объемов продаж и прибыли.

