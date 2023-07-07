Бывшую порнозвезду задержали в аэропорту с чемоданом кокаина

Порнозвезду из Уругвая арестовали в аэропорту с шестью килограммами кокаина

Бывшую порнозвезду арестовали в аэропорту Уругвая из-за спрятанных в багаже шести килограммов кокаина. Об этом сообщает The Daily Star.

Мия Этчеверрия и группа из четырех мужчин были задержаны в Международном аэропорту Карраско в Уругвае сотрудниками наркоконтроля. Перед этим девушка и ее спутники пытались пройти посадку на рейс до Мадрида. Незаконный груз обнаружился во время штатного осмотра багажа одного из мужчин. Шесть брикетов с белым порошком были спрятаны в секретных отсеках двух чемоданов.

Теперь Этчеверрию обвиняют в соучастии в транспортировке наркотиков. В настоящий момент она находится под стражей.

Женщина была одной из главных звезд на уругвайском канале для взрослых Divas TV. У Этчеверии двое детей от известного футболиста Ричарда Моралеса.

Моралес выразил готовность покрыть любые судебные издержки бывшей партнерши и матери его дочерей. Он сообщил прессе, что его главным приоритетом остается благополучие детей, и он намерен защищать их от текущего медиаскандала. Он также призвал медиа не связывать происшествие с ним и его несовершеннолетними дочерьми.

Ранее сообщалось о наркоторговце, который попал за решетку из-за фотографий таксы своей возлюбленной. Он рассылал кадры с собакой своим контактам в мессенджере EncroChat, который взломали полицейские.