СКР возбудил дело из-за взрыва на заводе «Промсинтез»
Следователи возбудили дело из-за взрыва на заводе «Промсинтез» под Самарой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
По данным ведомства, днем 7 июля на территории предприятия в городе Чапаевск проводились ремонтные работы. Из-за нарушения правил безопасности восемь человек пострадали, шесть из них погибли. Двоих доставили в больницу.
Дело возбуждено по статье 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ.
Сейчас на месте взрыва работают следователи и криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Госдуме отреагировали на ЧП на предприятии в Самарской области. Депутат Александр Хинштейн заверил, что виновные в случившемся ответят по всей строгости закона.