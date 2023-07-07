СКР возбудил дело из-за взрыва на заводе «Промсинтез»

СКР возбудил дело из-за взрыва с шестью погибшими на заводе «Промсинтез» под Самарой

Следователи возбудили дело из-за взрыва на заводе «Промсинтез» под Самарой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 7 июля на территории предприятия в городе Чапаевск проводились ремонтные работы. Из-за нарушения правил безопасности восемь человек пострадали, шесть из них погибли. Двоих доставили в больницу.

Дело возбуждено по статье 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ.

Сейчас на месте взрыва работают следователи и криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Госдуме отреагировали на ЧП на предприятии в Самарской области. Депутат Александр Хинштейн заверил, что виновные в случившемся ответят по всей строгости закона.