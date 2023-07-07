Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:25, 7 июля 2023Россия

В Госдуме привели подробности взрыва на заводе «Промсинтез» под Самарой

Хинштейн: в трубах, которые варили на заводе «Промсинтез», могли быть остатки взрывчатки

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Трубы, которые варили на заводе «Промсинтез» в Самарской области, были не новыми. В них могли быть остатки взрывчатых веществ. Такие подробности происшествия привел в Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Он заверил, что виновные в происшествии на предприятии под Самарой ответят по всей строгости закона. Парламентарий выразил соболезнования родным тех сотрудников, которых не удалось спасти.

Также Хинштейн надеется на скорое выздоровление пострадавших в результате инцидента.

До этого сообщалось, что взрыв на российском заводе «Промсинтез» произошел во время работ на трубопроводе, которые велись в производственном цехе.

Отмечалось, что на самарском заводе производят тротил, аммонал и другие легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества

О происшествии в Самарской области стало известно в пятницу, 7 июля. Шестерых человек спасти не удалось, еще двух сотрудников «Промсинтеза» госпитализировали.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы ЧВК «Вагнер» не приехали в предложенные Лукашенко лагеря

    Демпартия США решила запретить передачу кассетных боеприпасов Киеву

    Собянин рассказал об улучшении экологии в Москве

    Раскрыты детали модернизации ракетоносца Ту-160М

    Велосипедист поехал кататься в горы и столкнулся нос к носу с медведем

    В «Херенвене» отреагировали на критику из-за формы в цветах российского флага

    Twitter пригрозил Цукербергу судом

    В Госдуме привели подробности взрыва на заводе «Промсинтез» под Самарой

    Жители российского города пожаловались на справляющих нужду у трассы туристов

    Новое фото Волочковой в необычном образе рассмешило пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости