В Госдуме привели подробности взрыва на заводе «Промсинтез» под Самарой

Хинштейн: в трубах, которые варили на заводе «Промсинтез», могли быть остатки взрывчатки

Трубы, которые варили на заводе «Промсинтез» в Самарской области, были не новыми. В них могли быть остатки взрывчатых веществ. Такие подробности происшествия привел в Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Он заверил, что виновные в происшествии на предприятии под Самарой ответят по всей строгости закона. Парламентарий выразил соболезнования родным тех сотрудников, которых не удалось спасти.

Также Хинштейн надеется на скорое выздоровление пострадавших в результате инцидента.

До этого сообщалось, что взрыв на российском заводе «Промсинтез» произошел во время работ на трубопроводе, которые велись в производственном цехе.

Отмечалось, что на самарском заводе производят тротил, аммонал и другие легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества

О происшествии в Самарской области стало известно в пятницу, 7 июля. Шестерых человек спасти не удалось, еще двух сотрудников «Промсинтеза» госпитализировали.