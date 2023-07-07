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20:01, 7 июля 2023Силовые структуры

СК заявил о расследовании обстрелов ВСУ территорий ДНР и Белгородской области

СК начал расследование обстрелов Белгородской области и ДНР со стороны ВСУ

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Российские следователи заявили о расследовании фактов обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) территорий ДНР и Белгородской области. Об этом в пятницу, 7 июля, в своем Telegram-канале сообщает информационный центр Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка пострадали три мирных жителя, включая несовершеннолетнего, еще один получил ранение из-за обстрела Ясиноватой. Также один россиянин пострадал после обстрела украинскими войсками села Новопетровка в Валуйском городском округе Белгородской области.

СКР даст правовую оценку указанным фактам.

3 июля сообщалось, что в ДНР следователи начали расследование обстоятельств обстрела Горловки со стороны ВСУ.

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    Владимир Седов
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