СК заявил о расследовании обстрелов ВСУ территорий ДНР и Белгородской области

СК начал расследование обстрелов Белгородской области и ДНР со стороны ВСУ

Российские следователи заявили о расследовании фактов обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) территорий ДНР и Белгородской области. Об этом в пятницу, 7 июля, в своем Telegram-канале сообщает информационный центр Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка пострадали три мирных жителя, включая несовершеннолетнего, еще один получил ранение из-за обстрела Ясиноватой. Также один россиянин пострадал после обстрела украинскими войсками села Новопетровка в Валуйском городском округе Белгородской области.

СКР даст правовую оценку указанным фактам.

3 июля сообщалось, что в ДНР следователи начали расследование обстоятельств обстрела Горловки со стороны ВСУ.