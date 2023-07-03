Российские следователи начали расследование обстрела Горловки ВСУ

В ДНР следователи начали расследование обстоятельств обстрела Горловки со стороны ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) следователи начали расследование обстоятельств обстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 3 июля, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта ранения получили двое мирных жителей, также разрывы снарядов повредили жилые дома, котельную и автомобиль. В СКР намерены установить как обстоятельства совершенных преступлений, так и причастных к ним лиц.

ВСУ обстреляли Донецк, а также населенные пункты Ясиноватая и Горловка вечером 1 июля.