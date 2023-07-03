Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:46, 3 июля 2023Силовые структуры

Российские следователи начали расследование обстрела Горловки ВСУ

В ДНР следователи начали расследование обстоятельств обстрела Горловки со стороны ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) следователи начали расследование обстоятельств обстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 3 июля, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта ранения получили двое мирных жителей, также разрывы снарядов повредили жилые дома, котельную и автомобиль. В СКР намерены установить как обстоятельства совершенных преступлений, так и причастных к ним лиц.

ВСУ обстреляли Донецк, а также населенные пункты Ясиноватая и Горловка вечером 1 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ задержала готовившего покушение на главу Крыма Аксенова россиянина

    55-летняя Кабо в купальнике опубликовала видео с яхты

    Назван самый разбогатевший российский миллиардер

    Разработана съедобная замена пластиковым упаковкам

    Министр обороны Китая встретился с главкомом ВМФ России

    Виктория Боня решила сделать пластику за 19 миллионов рублей

    Российские следователи начали расследование обстрела Горловки ВСУ

    Определены города России с подорожавшей «вторичкой»

    Двое мужчин получили по полтора года колонии за ограбление россиянина на вокзале

    У россиян появился бюджетный способ попасть в Европу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости