Названо количество пожалевших о ремонте россиян

«Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами»: 13 процентов россиян пожалели о начатом ремонте

О начатом ремонте за последние три года пожалели 13 процентов россиян. Об этом говорится в совместном опросе сервисов «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Всего ремонтом с 2021 года занимались 44 процента опрошенных. Главной причиной разочарования стала потеря времени — на это пожаловались 49 процентов россиян. Также респонденты оказались разочарованы превышением запланированного бюджета, пылью и грязью (по 47 процентов), тратой нервов и сил (46 процентов).

При этом 13 процентов опрошенных рассказали, что во время ремонта столкнулись с мошенниками, а восемь процентов в процессе работ конфликтовали с соседями. Остальные среди причин недовольства назвали некачественную работу мастеров и нехватку денег.

Что касается размера трат, то до 100 тысяч рублей на ремонт потратили 31 процент респондентов, 101-200 тысяч вложили 23 процента, 201-500 тысяч — 22 процента. От 501 тысячи до миллиона рублей в обустройство вложили 14 процентов россиян, от одного до трех миллионов — девять процентов. Более четырех миллионов рублей оказался готов потратить только один процент опрошенных.

На эти деньги почти половина (49 процентов) россиян отремонтировали кухню, 45 процентов — прихожую или коридор, 38 процентов — ванную комнату. Спальню и гостиную привели в порядок по 36 процентов респондентов, 26 процентов вложили эти деньги в обустройство балкона, 18 процентов отремонтировали детскую. Сделали ремонт сразу во всей квартире или отремонтировали загородный дом 14 процентов россиян.

Ранее россиянам перечислили ошибки, которые могут увеличить расходы на ремонт. Среди них оказались отказ от профессионального дизайнера, перепланировка без согласования с контролирующими органами и чрезмерная экономия на строительных материалах.