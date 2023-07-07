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18:53, 7 июля 2023Забота о себе

Джессика Симпсон ответила на подозрения в похудении с помощью Ozempic

Актриса Джессика Симпсон заявила, что похудела с помощью силы воли, а не инъекций Ozempic

Фото: Cindy Ord / Getty Images for SiriusXM

42-летняя американская певица и актриса Джессика Симпсон ответила на подозрения в том, что похудела с помощью инъекций популярного у голливудских звезд лекарства от диабета Ozempic («Оземпик»). О настоящих причинах своего похудения она рассказала в беседе с Bustle.

По словам актрисы, она добилась подтянутой фигуры благодаря целеустремленности. «Это сила воли. Хотите, чтобы я снова начала пить? Тогда я весила больше. Или родить еще ребенка? Нет, мое тело на это не способно», — рассуждает Симпсон.

Актриса заявила, что комментарии о своей физической форме получать неприятно, но она старается не давать негативным оценкам окружающих воздействовать на нее. «Я слишком стара для этого. Слишком понимаю себя, чтобы это сбило меня с пути. Но все равно больно», — призналась она.

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Ранее стало известно, что американская актриса и стендап-комедиантка Эми Шумер отказалась от похудения с помощью Ozempic. По ее словам, после приема лекарства она чувствовала себя настолько истощенной, что не смогла бросить мяч четырехлетнему сыну.

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    Александра Лисица
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