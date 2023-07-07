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19:19, 7 июля 2023Ценности

Российский психолог объяснила любовь женщин к обтягивающей одежде

Российский психолог Данина: женщины ощущают себя в обтягивающей одежде более собранно

Фото: Tamara Bellis / Unsplash

Российский психолог Мария Данина объяснила любовь женщин к обтягивающей одежде. Соответствующий материал появился на сайте издания «Доктор Питер».

Желание носить вещи подобное фасона не всегда указывает на заявление своей сексуальной привлекательности, считает эксперт. По ее словам, это один из способов ощущать себя более собранно. При этом Данина пояснила, что многие женщины чувствуют себя в данной одежде комфортно.

Кроме того, собеседница издания отметила, что некоторые люди предпочитают не носить на себе большое количество изделий. «Так или иначе обтягивающую одежду выбирают те, кому не страшно и не стыдно показать себя как есть. А также те, кто особенно хочет показать, какой он есть, и получить за это одобрение. Оба варианта имеют право на существование», — уточнила психолог.

В июне Мария Данина раскрыла связь между характером россиянок и их одеждой. В первую очередь эксперт отметила, что брюки выбирают представительницы женского пола, которым важны удобство и функциональность. При этом платья могут быть способом скрыть недостатки во внешнем виде.

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    Мария Винар
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