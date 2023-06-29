Раскрыта связь между характером россиянок и их одеждой

Психолог Мария Данина: платья женственного кроя выбирают нежные и мягкие россиянки

Психолог Мария Данина раскрыла связь между характером россиянок и их одеждой. Соответствующий комментарий публикует «Доктор Питер».

В первую очередь эксперт отметила, что брюки выбирают представительницы женского пола, которым важны удобство и функциональность. При этом платья могут быть способом скрыть недостатки во внешнем виде. «Важнее не сама деталь одежды, а ее крой, выбор ткани и итоговый образ. Важно понимать также, что предметы гардероба мы часто используем как способ произвести определенное впечатление — не важно, отражает оно наш реальный характер или, наоборот, скрывает его», — добавила психолог.

По словам специалистки, платья женственного кроя из мягких тканей могут выбирать женщины, которые желают подчеркнуть свою нежность. «Например, в ситуации поиска романтического партнера или отправляясь на знакомство с людьми, перед которыми хочется выглядеть безопасной и доброжелательной», — уточнила Данина.

Помимо этого, как утверждает собеседница издания, предпочтение джинсам и брюкам отдают те, кто хочет показать свою независимость и свободу. В заключение Данина рассказала, что любительницы более строгих вариантов платьев, юбок, а также пиджаков и штанов стремятся подчеркнуть свой статус и серьезные намерения.

В мае директор по продукту и обучению сети салонов маникюра и педикюра Варвара Котова раскрыла связь между характером девушки и цветом ее маникюра. Эксперт рассказала, что красные оттенки подчеркивают романтическую натуру человека, а также желание все держать под своим контролем. Голубые и синие тона чаще всего выбирают очень организованные девушки.