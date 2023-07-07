Швейцарию включили в общеевропейскую систему ПВО

Швейцария подписала с Германией и Австрией меморандум о вхождении в систему ПВО Sky Shield

Швейцария подписала с Германией и Австрией меморандум об участии в программе общеевропейской системы ПВО European Sky Shield Initiative (ESSI). Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте швейцарского правительства.

Соответствующее соглашение подписали министры обороны стран. Как указали в кабмине, участие в программе ESSI никак не скажется на нейтральном статусе Швейцарии и Австрии, что закрепляется в отдельной декларации.

Кроме того, отмечается, что Швейцария, Германия и Австрия также подписали соглашение «о более тесном сотрудничестве в области военных исследований и разработок».

Ранее посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что сближение Берна с НАТО угрожает отношениям с Москвой, которые традиционно были хорошими. Дипломат напомнил, что Москва с XIX века поддерживает становление суверенитета конфедерации и стала одним из гарантов ее нейтралитета.