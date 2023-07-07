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15:10, 7 июля 2023Из жизни

Женщина обнаружила в парке пристрастившуюся к вейпу белку

Daily Star: британка пришла погулять в парк и увидела курящую вейп белку

Фото: Andrey Svistunov / Unsplash

Жительница города Уолласи, Великобритания, пришла погулять в парк и обнаружила белку, которая пристрастилась к вейпу. На видео с животным обратило внимание издание Daily Star.

33-летняя Сэмми Баркер привела трехлетнего племянника Лео Морриса в парк и увидела необычную картину. «Мы качались на качелях и наблюдали за белками, которые играли и бегали по деревьям. Я заметила на земле белку, которая что-то ела, и сначала подумала, что это большой красный перец», — рассказала женщина.

Когда британка подошла ближе, она увидела, что белка держит ярко-красный вейп. Затем зверек вместе с вейпом забрался на дерево и устроился на ветке. Зажав устройство для курения между лапами, белка курила его.

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«Я была в шоке и беспокоилась за белку, потому что подумала, что от нескольких затяжек ей может стать плохо. Мы сидели и наблюдали за ней несколько минут, пока она не забралась выше по дереву с вейпом в лапах. Я не могла поверить своим глазам», — призналась Баркер.

Ранее сообщалось, что орангутан в Сайгонском зоопарке во вьетнамском городе Хошимин покурил сигарету на глазах у посетителей. На кадрах видно, как орангутан держит сигарету между пальцами, сидя на полу своего вольера.

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    Алиса Дмитриева
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