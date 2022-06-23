Орангутан покурил сигарету на глазах у посетителей и попал на видео

Daily Mail: орангутан затянулся выброшенной сигаретой перед посетителями зоопарка

Орангутан Сайгонском зоопарке во вьетнамском городе Хошимин покурил сигарету на глазах у посетителей. Животное попало на видео, на которое обратило внимание Daily Mail.

На кадрах видно, как орангутан держит сигарету между пальцами, сидя на полу своего вольера. Он смотрит на толпу посетителей, а затем делает две длинные затяжки. За кадром слышно, как снявшая видео женщина смеется. После этого, затянувшись сигаретой, животное наклоняется и тушит ее о камни. Орангутан напоминает заядлого курильщика: видно, что он проверяет, хорошо ли затушил сигарету, прежде чем выбросить ее окончательно.

Сотрудники зоопарка рассказали, что примат подобрал сигарету после того, как один из посетителей выбросил ее в вольер. Умное животное научилось курить, наблюдая за курящими людьми. «Люди часто бросают различные предметы в клетки животных, и орангутан учится использовать эти предметы, наблюдая за тем, как их используют люди», — пояснили в зоопарке. Подчеркивается, что, как только запись с приматом стала вирусной в соцсетях, охранники зоопарка убедились, что в клетке у этого и других животных нет сигарет.

Орангутан, который обитает на острове Борнео, является исчезающим видом в природе.

Ранее сообщалось, что видео с крабом, который шагает по пляжу с дымящейся сигаретой в клешнях, обрело вирусную популярность в соцсетях. Попавшее в кадр членистоногое держит в клешне зажженный окурок сигареты, периодически подносит его ко рту и выдыхает дым.