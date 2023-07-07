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18:04, 7 июля 2023Бывший СССР

На Украине потребовали от НАТО обозначить срок приглашения страны в альянс

Глава МИД Украины Кулеба потребовал от НАТО обозначить срок приглашения страны в альянс
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Alina Smutko / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от НАТО обозначить срок приглашения республики в альянс. Об этом он написал в статье, опубликованной в журнале Foreign Policy.

По его словам, страны НАТО должны обозначить соответствующий срок, если они не готовы пригласить Киев в альянс на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

«Членство имеет формальные требования, а приглашение - нет. Все, что требуется, — это стратегическое предвидение и политическая воля», — заявил глава МИД.

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    Георгий Нестеров
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