На Украине потребовали от НАТО обозначить срок приглашения страны в альянс

Глава МИД Украины Кулеба потребовал от НАТО обозначить срок приглашения страны в альянс

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от НАТО обозначить срок приглашения республики в альянс. Об этом он написал в статье, опубликованной в журнале Foreign Policy.

По его словам, страны НАТО должны обозначить соответствующий срок, если они не готовы пригласить Киев в альянс на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

«Членство имеет формальные требования, а приглашение - нет. Все, что требуется, — это стратегическое предвидение и политическая воля», — заявил глава МИД.