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17:18, 7 июля 2023Бывший СССР

Зеленский высказался об ожиданиях от саммита НАТО

Президент Зеленский сообщил, что ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе единства альянса

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает единства НАТО от саммита Североатлантического альянса, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Об этом он высказался на пресс-конференции со словацкой коллегой Зузаной Чапутовой, передает РИА Новости.

«В единстве сила НАТО, эта сила распространяется на уверенность обществ, всех союзников альянса. Это очень важно для народов стран НАТО услышать, что они в безопасности, а в единстве есть безопасность. Я считаю, что то, что пока не решен вопрос со Швецией и не решен вопрос по поводу сигнала Украине по поводу приглашения, я считаю, что в этом мало единства. В этом есть угроза силе альянса», — сказал украинский лидер.

Он добавил, что Киев ждет от саммита позитивных результатов или «хотя бы каких-то шагов для приближения этого позитива», а также оборонных пакетов для Украины и обсуждения гарантий безопасности для страны до вступления в НАТО.

Зеленский прибыл с визитом в Словакию в пятницу, 7 июля. Отмечается, что украинский президент посетил республику впервые после начала специальной военной операции.

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    Алевтина Запольская
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