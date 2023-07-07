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14:39, 7 июля 2023Бывший СССР

Зеленский приехал в Словакию

Телеграфное агентство Словакии сообщило о приезде Зеленского в Братиславу

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский приехал с визитом в Словакию. Об этом сообщило Телеграфное агентство Словацкой республики (ТАСР), передает ТАСС.

Глава государства проведет переговоры с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, по окончании которых пройдет пресс-конференция. Украинский лидер посещает республику впервые после начала специальной военной операции (СВО).

Ранее Зеленский встретился с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Праге, в результате которой чешский лидер пообещал Киеву военную поддержку, в том числе вертолеты.

Перед этим президент Украины передал список необходимого вооружения властям Болгарии. Он подчеркнул, что просил в списке значатся системы противовоздушной обороны (ПВО), тяжелая бронетехника и береговые ракетные комплексы.

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    Алевтина Запольская
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