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12:27, 7 июля 2023Бывший СССР

Зеленский попросил у Болгарии вооружение

Президент Украины Зеленский передал властям Болгарии список необходимых Киеву вооружений

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Во время визита в Софию президент Украины Владимир Зеленский передал болгарским властям список необходимых Киеву вооружений. Об этом сообщил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, передает Болгарское национальное телевидение.

Отвечая на вопрос о том, просил ли украинский лидер системы противовоздушной обороны, тяжелую бронетехнику и береговые ракетные комплексы, глава ведомства заявил: «Все, но не самолеты».

Тагарев уточнил, что в настоящий момент власти страны проводят расчеты, каким образом они могут выполнить просьбу Киева.

Ранее Зеленский утверждал, что Болгария отказалась предоставлять Украине оружие в качестве помощи. При этом президент отметил, что он достиг взаимопонимания со своим болгарским коллегой Руменом Радевым в сфере энергетики и в вопросе «формулы мира».

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    Георгий Нестеров
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