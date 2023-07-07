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08:39, 7 июля 2023Экономика

Китай запретил ввоз продуктов из Японии в ответ на сброс воды с «Фукусимы»

КНР запретила ввоз продуктов из префектур Японии из-за сброса воды с АЭС «Фукусима» в море

Фото: Issei Kato / Reuters

Власти КНР решили запретить ввоз продуктов из десяти префектур Японии на фоне планов Токио сбросить в море зараженную воду с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главное таможенное управление Китая.

Отмечается, что для предотвращения ввоза в Китай зараженных радиацией японских продуктов питания и обеспечения безопасности продовольствия таможня страны запретила ввоз товаров из десяти префектур Японии, включая Фукусиму. В ведомстве добавили, что сейчас сброс зараженной воды Японии оказался в центре мирового внимания.

Однако в документе не уточняется, когда запрет вступает в силу.

Ранее в сбросе воды с АЭС «Фукусима» нашли угрозу экономике. Агентство Bloomberg уточнило, что решение Японии угрожает экспорту морепродуктов и косметики.

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    Марина Совина
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