Китай запретил ввоз продуктов из Японии в ответ на сброс воды с «Фукусимы»

КНР запретила ввоз продуктов из префектур Японии из-за сброса воды с АЭС «Фукусима» в море

Власти КНР решили запретить ввоз продуктов из десяти префектур Японии на фоне планов Токио сбросить в море зараженную воду с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главное таможенное управление Китая.

Отмечается, что для предотвращения ввоза в Китай зараженных радиацией японских продуктов питания и обеспечения безопасности продовольствия таможня страны запретила ввоз товаров из десяти префектур Японии, включая Фукусиму. В ведомстве добавили, что сейчас сброс зараженной воды Японии оказался в центре мирового внимания.

Однако в документе не уточняется, когда запрет вступает в силу.

Ранее в сбросе воды с АЭС «Фукусима» нашли угрозу экономике. Агентство Bloomberg уточнило, что решение Японии угрожает экспорту морепродуктов и косметики.