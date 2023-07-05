В сбросе воды с АЭС «Фукусима» нашли угрозу экономике

Bloomberg: сброс воды с «Фукусимы» угрожает экспорту японских морепродуктов и косметики

Отношение Китая и Гонконга к плану Японии по сбросу очищенных сточных вод с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в океан создает угрозу для экономики страны и экспорта морепродуктов и косметики, пишет Bloomberg.

Власти двух крупных импортеров японских товаров в очередной раз выразили обеспокоенность по поводу этого предложения даже после того, как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что такая стратегия утилизации безопасна и соответствует мировым стандартам. Правительство Гонконга опасается, что загрязненная вода может угрожать безопасности пищевых продуктов, и намерено ввести некоторые ограничения на морепродукты из зон повышенного риска после начала выброса отходов с АЭС.

Несмотря на существующие ограничения на некоторые виды продовольствия, введенные после аварии на «Фукусиме» в 2011 году, экспорт сельскохозяйственной продукции и морепродуктов из Японии в прошлом году вырос до рекордного уровня. Объем закупок Китаем составил 278,3 миллиарда иен (1,9 миллиарда долларов), около трети из которых пришлось на морепродукты.

В Китае потребители начали бойкотировать японскую косметику, что повлияло на биржевые котировки некоторых компаний. Так, акции Shiseido снизились на 12 процентов с 16 июня. Министерство экологии и окружающей среды Китая призвало Японию прекратить запланированный сброс, «признать законные и разумные опасения всех сторон» и разработать альтернативную стратегию.

В Южной Корее жители начали массово скупать морскую соль в преддверии сброса воды с АЭС. По данным Министерства океанов и рыболовства, страна планирует выпустить на рынок 120 000 тонн соли из государственного резерва до 11 июля. Представитель Управления по координации государственной политики Пак Ку Ён заявил, что страна завершает собственную проверку безопасности предложения по утилизации опасных отходов.

Ранее представители других государств уже высказывались негативно о решении Японии сбросить воду с разрушенной землетрясением атомной станции. Так, представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявлял, что океан — это «не частная канализация Японии». По его словам, сброс воды несет риски для соседних государств, а также островных стран Тихого океана.

МАГАТЭ 4 июля одобрило план Японии по сбросу загрязненной воды с АЭС «Фукусима-1» в океан. Глава организации Рафаэль Мариано Гросси заявил, что сброс воды окажет «незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду». Точная дата запуска проекта пока не озвучена.