Обнаружены две новые экзопланеты класса субнептун

Телескоп TESS обнаружил две новые экзопланеты класса субнептун

Международная группа астрономов сообщила об обнаружении двух экзопланет класса субнептун с помощью космического зонда TESS. Результаты исследования опубликованы в препринте arXiv.

Наблюдения проводили с помощью космического телескопа TESS, который проводит поиск кандидатов в экзопланеты по изменению блеска их родительских светил. Этот подход называется транзитным методом, на настоящий момент аппарат позволил идентифицировать около 6700 объектов-кандидатов (TESS Objects of Interest, или TOI), из которых 360 были подтверждены как экзопланеты.

Новые планеты, которые были обозначены как TOI-2084 b и TOI-4184 b, вращаются вокруг красных карликов и больше Земли в 2,4-2,5 раза. Масса TOI-2084 b оценивается в 6,74 массы Земли, а период обращения вокруг родительской звезды составляет 6,08 дня при расстоянии 0,05 астрономической единицы. Равновесная температура достигает примерно 527 кельвинов. Сама родительская звезда удалена от Земли на 372 световых года, а ее возраст равен 7,5 миллиарда лет.

Масса TOI-4184 b достигает 6,6 массы Земли. Планета имеет орбитальный период 4,9 дня и находится на расстоянии от звезды 0,034 астрономической единицы. Равновесная температура достигает 412 кельвинов. Возраст родительской звезды достигает 6,7 миллиарда лет, а расстояние от Земли оценивается в 225,6 светового года.

Исходя из их особенностей, обе планеты были классифицированы как субнептуны. К ним относят такие планеты, которые меньше, чем Нептун, и обладают большей массой либо имеют массу меньше, чем Нептун, но имеют большие размеры. Хотя субнептуны являются распространенным классом экзопланет, их внутренняя структура, атмосфера и формирование до сих пор плохо изучены.