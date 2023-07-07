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18:56, 7 июля 2023Культура

У дома Тейлор Свифт арестовали преследовательницу певицы

У дома Свифт арестовали преследовательницу певицы, которая ранее проникала на ее участок

Фото: David Swanson / Reuters

У дома американской певицы Тейлор Свифт арестовали преследовательницу исполнительницы. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, правоохранительные органы задержали 54-летнюю Кимберли Мейер, которая ранее проникала на участок артистки. До того, как приехали полицейские, охранники Свифт пытались прогнать женщину, однако она отказывалась уходить.

Мейер предъявили обвинение в незаконном проникновении на чужую территорию и отпустили домой. Судебное заседание назначено на 14 июля.

Ранее сообщалось, что поклонница британского рок-музыканта и лидера группы Sex Pistols Джонни Роттена проникла в его дом. Отмечалось, что около месяца назад фанатка артиста начала звонить ему на телефон, а также бросать в его почтовый ящик письма. На этом преследование поклонницы не закончились: совсем недавно ей удалось проникнуть на территорию дома лидера Sex Pistols, расположенного в Лос-Анджелесе.

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    Анастасия Астахова
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