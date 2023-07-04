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15:51, 4 июля 2023Культура

Поклонница лидера Sex Pistols Джонни Роттена проникла в его дом

Поклонница лидера группы Sex Pistols Джонни Роттена проникла в его дом

Фото: Marko Djurica / Reuters

Поклонница британского рок-музыканта и лидера группы Sex Pistols Джонни Роттена проникла в его дом. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, около месяца назад фанатка артиста начала звонить ему на телефон, а также бросать в его почтовый ящик письма. На этом преследование поклонницы не закончились: совсем недавно ей удалось проникнуть на территорию дома лидера Sex Pistols, расположенного в Лос-Анджелесе.

Фанатка прогуливалась по заднему двору особняка музыканта, когда столкнулась с ним лицом к лицу. Роттен попросил ее немедленно покинуть его территорию, а также обратился в полицию. Сообщается, что правоохранительные органы начали расследование.

Ранее американская актриса Сандра Буллок рассказала, как в ее дом в 2014 году ворвался сталкер. Артистка увидела злоумышленника на мансарде и позвонила в 911, спрятавшись в шкафу.

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    Анастасия Астахова
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