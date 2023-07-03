Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:22, 3 июля 2023Культура

Сандра Буллок рассказала о ворвавшемся в ее дом сталкере

Сандра Буллок рассказала, как в ее дом ворвался сталкер в 2014 году
Сандра Буллок

Сандра Буллок. Фото: Tom Nicholson / Reuters

Американская актриса Сандра Буллок рассказала, как в ее дом в 2014 году ворвался сталкер. Об этом сообщает Fox News.

Артистка увидела злоумышленника на мансарде и позвонила в 911, спрятавшись в шкафу. По ее словам, она слышала стуки в свою спальню, а также оставалась на связи с оператором, пока к ее дому не приехала полиция.

Через 15 минут после звонка актрисы сталкера задержали. Им оказался 42-летний мужчина по имени Джошуа Корбетт. В его личных вещах были обнаружены письма с эротическим содержанием, в которых он сообщал артистке, что они должны быть вместе. В письмах содержалась подпись: «твой муж, Джошуа Джеймс Корбетт».

У сталкера также было разрешение на ношение оружия: у него дома нашли пистолеты и ружья. После инцидента мужчину обвинили в краже со взломом и поместили в психиатрическую клинику. После того как он был освобожден, Корбетт совершил суицид во время визита полицейских к нему домой.

Ранее поклонник популярной американской певицы Ava Max (настоящее имя — Аманда Кочи) выбежал на сцену и ударил исполнительницу по лицу.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    Германия объявила о новых поставках западных танков для Киева

    В НАТО забили тревогу из-за превосходства России в Арктике

    Напавшие на российских полицейских отец и сын предстанут перед судом

    В НАТО сравнили контрнаступление Украины с высадкой союзников в Нормандии

    Посла США в России пустили к обвиненному в шпионаже Гершковичу

    Девять россиян отравились медвежатиной

    В ВСУ заявили об угрозе наступления на Часов Яр

    «Челси» расстанется с Бабой

    Врач назвала россиянкам приводящую к морщинам прическу

    Застрявшим в пробке на Крымском мосту туристам вернут потраченные деньги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости