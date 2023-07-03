Сандра Буллок рассказала о ворвавшемся в ее дом сталкере

Сандра Буллок рассказала, как в ее дом ворвался сталкер в 2014 году

Американская актриса Сандра Буллок рассказала, как в ее дом в 2014 году ворвался сталкер. Об этом сообщает Fox News.

Артистка увидела злоумышленника на мансарде и позвонила в 911, спрятавшись в шкафу. По ее словам, она слышала стуки в свою спальню, а также оставалась на связи с оператором, пока к ее дому не приехала полиция.

Через 15 минут после звонка актрисы сталкера задержали. Им оказался 42-летний мужчина по имени Джошуа Корбетт. В его личных вещах были обнаружены письма с эротическим содержанием, в которых он сообщал артистке, что они должны быть вместе. В письмах содержалась подпись: «твой муж, Джошуа Джеймс Корбетт».

У сталкера также было разрешение на ношение оружия: у него дома нашли пистолеты и ружья. После инцидента мужчину обвинили в краже со взломом и поместили в психиатрическую клинику. После того как он был освобожден, Корбетт совершил суицид во время визита полицейских к нему домой.

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