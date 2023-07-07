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14:30, 7 июля 2023Мир

Швейцария задумала дать согласие на продажу танков Leopard 2 Германии

Совет кантонов Швейцарии осенью может дать согласие на продажу танков Leopard 2 Германии

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Осенью Швейцария может дать согласие на продажу 25 танков Leopard 2A4 Германии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министров обороны Швейцарии и ФРГ Виолу Амхерд и Бориса Писториуса.

Амхерд заявила, что Совет кантонов обсудит этот вопрос к осени. Она напомнила, что Национальный совет Швейцарии уже одобрил это решение.

25 танков Leopard 2A4 находятся в Швейцарии, сейчас они не эксплуатируются. Для передачи их Германии, которая модернизирует танки, а затем передаст Украине, нужно одобрение обеих палат швейцарского парламента.

В июне Национальный совет Федерального собрания Швейцарии большинством голосов разрешил продать Германии 25 танков Leopard 2А4.

Ранее Сенат Швейцарии одобрил поправку в закон, разрешающую реэкспорт оружия на Украину. «Странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определенных условиях реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты», — говорится в заявлении верхней палаты швейцарского парламента.

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    Александр Слабиев
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