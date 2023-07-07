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00:58, 7 июля 2023Ценности

Телезвезда показала результат похудения на 18 килограммов снимком в купальнике

Телезвезда Бриттани Картрайт показала результат похудения снимком в купальнике

Фото: @brittany

Американская телезвезда Бриттани Картрайт поделилась с фанатами результатом своего похудения. Соответствующие кадры она показала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя знаменитость опубликовала снимки с отдыха в Мексике, на которых она позирует на борту яхты в слитном купальнике люксового бренда Fendi. Отмечается, что стоимость вещи составляет 620 долларов (58 тысяч рублей). При этом волосы блогерши были распущены, а в руках она держала солнцезащитные очки. В качестве обуви она выборала тапки на платформе.

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Известно, что Картрайт сумела избавиться от 18 килограммов лишнего веса за два года.

В апреле Деми Мур также порадовала фанатов снимками в купальнике. Тогда на опубликованном фото знаменитость позировала, лежа на диване на свежем воздухе с заведенными за голову руками. На ней было леопардовое бикини с треугольными чашками и завязками на бедрах, которое подчеркивало ее стройную фигуру.

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    Карина Черных
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